В Туле задержали серийного домушника

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сотрудники уголовного розыска областного УМВД задержали серийного домушника. Им оказался 49-летний житель Тулы.

По предварительным данным, вор орудовал в областном центре и в Киреевском районе. В данный момент ему вменяют 70 эпизодов квартирных краж. Предположительно, преступления мужчина совершал самостоятельно в течение длительного времени.

Он пробирался в квартиры, высверливая профили пластиковых окон на первых этажах многоквартирных домов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, у мужчины обнаружены и изъяты различные вещи, которые тот забрал из чужих жилищ и специально оставил себе либо не успел сбыть. По некоторым данным, речь идет о золотых украшениях и технике.

В полиции возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража».