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В Туле задержали серийного домушника
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле задержали серийного домушника

В данный момент ему вменяют 70 эпизодов краж.

Сотрудники уголовного розыска областного УМВД задержали серийного домушника. Им оказался 49-летний житель Тулы.

По предварительным данным, вор орудовал в областном центре и в Киреевском районе. В данный момент ему вменяют 70 эпизодов квартирных краж. Предположительно, преступления мужчина совершал самостоятельно в течение длительного времени.

Он пробирался в квартиры, высверливая профили пластиковых окон на первых этажах многоквартирных домов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, у мужчины обнаружены и изъяты различные вещи, которые тот забрал из чужих жилищ и специально оставил себе либо не успел сбыть. По некоторым данным, речь идет о золотых украшениях и технике.

В полиции возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:41 +2
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