новости
новости
Регистрация
Житель Алексина убил знакомого ножкой стола
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Житель Алексина убил знакомого ножкой стола

Причиной трагедии стал бытовой конфликт.

В алексинском следственном отделе СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате бытового конфликта местный житель, вооружившись ножкой от деревянного стола, нанёс своему знакомому несколько ударов по голове.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, мужчина задержан, решается вопрос заключении его под стражу. Ведётся следствие.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:32 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делоубийствопреступлениеСУ СК России по Тульской областирасследование
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы будут обесточены 18 декабря
Какие улицы Тулы будут обесточены 18 декабря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.