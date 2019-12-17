Житель Алексина убил знакомого ножкой стола

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В алексинском следственном отделе СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате бытового конфликта местный житель, вооружившись ножкой от деревянного стола, нанёс своему знакомому несколько ударов по голове.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, мужчина задержан, решается вопрос заключении его под стражу. Ведётся следствие.