Тулякам предлагают прорекламировать филимоновскую игрушку и Одоев
В регионе стартовал конкурс.
Жителей Тульской области приглашают поучаствовать в конкурсе на самую лучшую рекламу Одоева. Участникам предлагают рекламировать филимоновскую игрушку и ее Родину.
В конкурсе «В Одоев — за вдохновением!» будет несколько номинаций: лучший рекламный ролик, лучшее стихотворение, лучший рекламный плакат.
Участников поделят на несколько групп:
- дети до 9 лет,
- дети 9−15 лет,
- творческие и семейные коллективы, объединяющие детей, их родителей и наставников (совместное творчество детей и взрослых), и взрослые участники;
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профессиональные мастера, художники, дизайнеры
и т. д.
Конкурс продлится в течение 2020 года. Подведение итогов организаторы будут проводить ежеквартально.
Чтобы стать участником конкурса, нужно разместить на своей странице в Инстаграм свою работу с обязательным хештегом #ВОдоевзавдохновением, в каждом квартале нужно добавить хештег времени года — #Одоевзимний, #Одоеввесенний, #Одоевлетний, #Одоевосенний.
Также можно отправить заявку со своей работой на электронную почту filimonovskoechudo@mail.ru.
Победителей ждут призы и подарки. Заявки первого, зимнего этапа, принимаются до 15 февраля 2020 года.
Организаторами выступают музей «Филимоновская игрушка», мастерица и молодой блогер Мария Орлова и неравнодушные жители Одоева.