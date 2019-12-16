Тулякам предлагают прорекламировать филимоновскую игрушку и Одоев

Фото из архива Myslo.

Жителей Тульской области приглашают поучаствовать в конкурсе на самую лучшую рекламу Одоева. Участникам предлагают рекламировать филимоновскую игрушку и ее Родину.

В конкурсе «В Одоев — за вдохновением!» будет несколько номинаций: лучший рекламный ролик, лучшее стихотворение, лучший рекламный плакат.

Участников поделят на несколько групп:

дети до 9 лет,

дети 9−15 лет,

творческие и семейные коллективы, объединяющие детей, их родителей и наставников (совместное творчество детей и взрослых), и взрослые участники;

профессиональные мастера, художники, дизайнеры и т. д.

Конкурс продлится в течение 2020 года. Подведение итогов организаторы будут проводить ежеквартально.

Чтобы стать участником конкурса, нужно разместить на своей странице в Инстаграм свою работу с обязательным хештегом #ВОдоевзавдохновением, в каждом квартале нужно добавить хештег времени года — #Одоевзимний, #Одоеввесенний, #Одоевлетний, #Одоевосенний.

Также можно отправить заявку со своей работой на электронную почту filimonovskoechudo@mail.ru.

Победителей ждут призы и подарки. Заявки первого, зимнего этапа, принимаются до 15 февраля 2020 года.

Организаторами выступают музей «Филимоновская игрушка», мастерица и молодой блогер Мария Орлова и неравнодушные жители Одоева.