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Тулякам предлагают прорекламировать филимоновскую игрушку и Одоев
Фото из архива Myslo.

Тулякам предлагают прорекламировать филимоновскую игрушку и Одоев

В регионе стартовал конкурс.

Жителей Тульской области приглашают поучаствовать в конкурсе на самую лучшую рекламу Одоева. Участникам предлагают рекламировать филимоновскую игрушку и ее Родину.

В конкурсе «В Одоев — за вдохновением!» будет несколько номинаций: лучший рекламный ролик, лучшее стихотворение, лучший рекламный плакат.

Участников поделят на несколько групп:

  • дети до 9 лет,
  • дети 9−15 лет,
  • творческие и семейные коллективы, объединяющие детей, их родителей и наставников (совместное творчество детей и взрослых), и взрослые участники;
  • профессиональные мастера, художники, дизайнеры и т. д.

Конкурс продлится в течение 2020 года. Подведение итогов организаторы будут проводить ежеквартально.

Чтобы стать участником конкурса, нужно разместить на своей странице в Инстаграм свою работу с обязательным хештегом #ВОдоевзавдохновением, в каждом квартале нужно добавить хештег времени года — #Одоевзимний, #Одоеввесенний, #Одоевлетний, #Одоевосенний.

Также можно отправить заявку со своей работой на электронную почту filimonovskoechudo@mail.ru.

Победителей ждут призы и подарки. Заявки первого, зимнего этапа, принимаются до 15 февраля 2020 года.

 

Организаторами выступают музей «Филимоновская игрушка», мастерица и молодой блогер Мария Орлова и неравнодушные жители Одоева.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:25 +2
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