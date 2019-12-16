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Тулякам рекомендуют оплатить налоги до Нового года

Тулякам рекомендуют оплатить налоги до Нового года

Каких проблем туляки могут избежать, если вовремя исполнят свои обязанности по уплате налогов?

Тулякам, имеющим в собственности квартиру, жилой дом, земельный участок или транспортное средство, раз в год необходимо уплачивать имущественные налоги физических лиц. Установленный законодательством срок оплаты имущественных налогов за 2018 истек 2 декабря 2019 года.

После этой даты за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/300 ставки Центрального банка РФ. Неуплата налоговых платежей и сумм задолженности влечет за собой применение мер принудительного взыскания.

Первоначально налоговая инспекция направляет в адрес физического лица требование, которое носит уведомительный характер. Затем налоговые органы обращаются в суд за получением судебного приказа для дальнейшего взыскания через Службу судебных приставов.

В рамках исполнительного производства могут проводиться следующие мероприятия:

  • информирование работодателя для взыскания задолженности из заработной платы;
  • наложение ареста на денежные средства в банках и их списание;
  • проведение ареста имущества, в т. ч. транспортных средств и его дальнейшая реализация.

Для обеспечения погашения задолженности приставы могут применять такие ограничительные меры как временный запрет на выезд должника за пределы РФ, а также запрет на отчуждение имущества.

Всех этих проблем граждане могут избежать, если будут вовремя исполнять свои обязанности по уплате налогов. Большая часть налогоплательщиков добровольно и своевременно исполнила свои обязательства, по оперативным данным поступления имущественных налогов составили 2,2 млрд рублей, что на 5% больше, чем показатели прошлого года.

Однако остается ряд налогоплательщиков, которые до сих пор не произвели уплату имущественных налогов, и, соответственно, являются должниками.

В целях предоставления гражданам возможности проверить наличие задолженности по налогу на имущество физических лиц, по транспортному и земельному налогам налоговые органы проводят акцию «Новый год без долгов».

Чтобы уточнить наличие задолженности и получить квитанции на ее оплату нужно обратиться с документом, удостоверяющим личность в любую удобную налоговую инспекцию Тульской области или отделение МФЦ, либо если вы являетесь авторизованным пользователями — воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг или интерактивным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России.

Кроме того, с помощью электронного сервиса Федеральной службы судебных приставов «Банк данных исполнительных производств» можно проверить информацию о наличии исполнительных производств, возбужденных в связи с неуплатой налогов.

В преддверии новогодних праздников УФНС России по Тульской области рекомендует тулякам проверить наличие задолженности и произвести уплату в случае ее обнаружения, ведь в Новый год без долгов — это хорошая примета!

 

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