В тульской «Октаве» откроется «Точка кипения»
Ключевая задача проекта – организационная и консалтинговая помощь в создании и продвижении региональных инновационных проектов.
Кластер «Октава» объединяет представителей разных аудиторий: власть, бизнес, промышленный сектор и региональных креативных лидеров. В «Точке кипения» будут проводиться мероприятия, инициированные локальными общественными лидерами: курсы профориентации, маркетинга, управленческие поединки, круглые столы.
Директор кластера Анна Осипова подчеркнула, что новый проект поможет развитию ценностей «Октавы»:
«Кластер изначально задумывался и сейчас является местом, где молодые люди могут найти применение своим талантам, самореализовываться, повышать свой профессиональный уровень. «Точка кипения», ее задачи и философия созвучны философии кластера. Новая площадка будет отчасти нацелена и на работу со стартапами, и малым бизнесом — часть мероприятий будет профильной и будет нести прикладное значение для начинающих предпринимателей».
«Точка кипения» должна стать платформой, которая, с одной стороны, объединяет активных горожан, с другой – дает им поддержку и возможность реализовывать свои проекты на высоком уровне.
Открытие «Точки кипения» и первая антиконференция «Цифровизация в промышленности» состоится 17 декабря, в 10.00. Вход свободный. Программа – здесь.