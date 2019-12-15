В тульской «Октаве» откроется «Точка кипения»

Фото: пресс-служба творческого индустриального кластера "Октава"

Ключевая задача проекта – организационная и консалтинговая помощь в создании и продвижении региональных инновационных проектов.

Кластер «Октава» объединяет представителей разных аудиторий: власть, бизнес, промышленный сектор и региональных креативных лидеров. В «Точке кипения» будут проводиться мероприятия, инициированные локальными общественными лидерами: курсы профориентации, маркетинга, управленческие поединки, круглые столы.

Директор кластера Анна Осипова подчеркнула, что новый проект поможет развитию ценностей «Октавы»:

«Кластер изначально задумывался и сейчас является местом, где молодые люди могут найти применение своим талантам, самореализовываться, повышать свой профессиональный уровень. «Точка кипения», ее задачи и философия созвучны философии кластера. Новая площадка будет отчасти нацелена и на работу со стартапами, и малым бизнесом — часть мероприятий будет профильной и будет нести прикладное значение для начинающих предпринимателей».

«Точка кипения» должна стать платформой, которая, с одной стороны, объединяет активных горожан, с другой – дает им поддержку и возможность реализовывать свои проекты на высоком уровне.