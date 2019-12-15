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В Туле после ремонта карстового провала открыто движение по Щекинскому шоссе
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле после ремонта карстового провала открыто движение по Щекинскому шоссе

Работы были завершены на 10 дней раньше запланированного срока.

На Щекинском шоссе ликвидирован карстовый провал в районе «Долины Х». Ремонт этого участка находился на личном контроле у главы региона Алексея Дюмина. Работы начались 18 октября, ремонтом занималась подрядная организация ООО «Урожай 71», стоимость контракта – 13 млн рублей.

На шоссе выполнены работы по разборке грунтов в месте провала, смонтирована плита покрытия размерами 13х13 метров, на которую установлен ревизионный колодец. Для осушения зоны провала обустроена система дренажа, установлены водоотводные лотки и бортовые камни.

По проекту работы планировалось завершить 25 декабря, однако подрядчик закончил ремонт на десять дней раньше. Движение по Щекинскому шоссе открыто, на месте с инспекцией побывали начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин и его заместитель Дмитрий Борисов.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 15:10 +9
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