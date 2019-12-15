В Туле сотрудница магазина украла деньги с карты покупательницы

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала, что забыла в одном из супермаркетов свою банковскую карту, а позже обнаружила, что со счёта списано 5500 рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, сотрудники полиции изучили записи с установленных в торговом зале видеокамер и выяснили, что деньги сняла 36-летняя сотрудница магазина.

Женщина была доставлена в дежурную часть, от неё получены признательные показания. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.