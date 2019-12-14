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Юных туляков приглашают на шоу ростовых кукол

Юных туляков приглашают на шоу ростовых кукол

Мероприятие состоится 26 декабря в 18.00, 27-го в 15.30 и 29-го в 15.30.

Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля приглашает юных гостей на шоу ростовых кукол с участием фокусника «Всё дело в шляпе». Мероприятие рассчитано на малышей от 2 до 8 лет.

Однажды в терем Деда Мороза постучался фокусник, который потерял свою волшебную шляпу. Помогая фокуснику найти его пропажу, Дед Мороз со Снегурочкой создают свою шляпу — для исполнения желаний! В лесу узнали про новый волшебный предмет и, пока хозяев не было дома, поспешили ей воспользоваться…

Но шляпа была с характером и по-разному реагировала на лесных обитателей. Исполняя желание мышки, шляпа вернула всех гостей, Деда Мороза и Снегурочку, а потом праздник продолжился у новогодней елочки.

Билеты на новогоднее шоу доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

КУПИТЬ БИЛЕТ
 

Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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