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В Туле наркодилер сдал своих подельников полиции
Фото из архива Myslo.

В Туле наркодилер сдал своих подельников полиции

Он рассказал правоохранителям о роли каждого члена преступной группировки.

В Туле 31-летний ранее не судимый участник организованной группы обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах, а также в совершении финансовых операций с деньгами, приобретенными в результате преступления.

По версии следствия, фигурант уголовного дела, действуя в составе ОПГ, изготавливал тайники-закладки с наркотиками и психотропными веществами, распространяя их на территории Привокзального, Зареченского, Советского и Ленинского районов. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 500 г. Деньги за «закладки» он получал на электронный кошелек, которые впоследствии конвертировал в российский рубль. Таким образом, он легализовал более 3 млн рублей.

- После заключения досудебного соглашения о сотрудничестве обвиняемый сообщил органам предварительного следствия полные и подробные обстоятельства преступлений, совершенных всеми участниками организованной преступной группы и роли каждого из них, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Кроме того, обвиняемый сдал еще одного наркодилера, который не относится к расследуемому уголовному делу.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении иных членов организованной группы расследование по уголовному делу продолжается.

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