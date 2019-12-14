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Очевидец: «В Мясново пьяный водитель специально сбил пешехода»

Очевидец: «В Мясново пьяный водитель специально сбил пешехода»

ДТП произошло в Иншинском проезде

Вечером 14 декабря, напротив дома №3 в Иншинском проезде (Мясново) легковой автомобиль Daewoo Nexia сбил пешехода. На месте происшествия очевидец рассказал корреспонденту Myslo, что водитель и пострадавший знакомы, а также уверенно заявил, что наезд был умышленным. Впрочем, не исключается, что автовладелец хотел испугать пешехода, но не учел тормозной путь машины. 

41-летнего пострадавшего доставили в больницу. В присутствии понятых водитель прошел освидетельствование на алкоголь и прибор показал 0,17 мг/л, что можно квалифицировать, как легкое опьянение.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:26 +3
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