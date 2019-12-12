О чем расскажет выписка из Единого государственного реестра недвижимости

Выписку из ЕГРН заказывают при покупке, аренде и наследовании недвижимости, при обращении в суд и других жизненных ситуациях. Расскажем, чем она полезна.

Сегодня основным документом, подтверждающим право собственности на недвижимость, является выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Фактически выписка является «объединенным» документом, вобравшим в себя всю информацию, которая может понадобиться гражданам во многих случаях.

При покупке недвижимости, аренде, наследовании имущества с помощью выписки можно проверить, кто является собственником и тем самым избежать мошеннических действий со стороны злоумышленников.

Также выписка поможет уточнить технические характеристики объекта недвижимости; при обращении в суд — подтвердить факт регистрации права собственности; при постановке на очередь в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий — засвидетельствовать отсутствие прав на недвижимое имущество; при приватизации квартиры — подтвердить, что право на приватизацию не использовано ранее.

Кроме того, выписку из ЕГРН необходимо заказывать и в других ситуациях, например, таких как: раздел имущества, обмен, дарение, залог в банке для получения кредита или оформления ипотеки и т. д.

Существуют разные виды выписок из ЕГРН.

Например, выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; выписка из ЕГРН об объекте недвижимости; выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости и другие.

– Выписки содержат такие общедоступные сведения как описание объекта недвижимости, зарегистрированные права, ограничения прав и обременения такого объекта, сведения о существующих на момент подачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного объекта и иные сведения, определяемые органом нормативно-правового регулирования, — рассказывают эксперты Кадастровой палаты по Тульской области.

Итак, из выписки ЕГРН возможно узнать:

наименование органа, который осуществляет государственную регистрацию прав;

дата подписания выписки и исходящий номер;

кадастровый (или условный) номер объекта недвижимости;

назначение объекта, его адрес и площадь, (для зданий — этажность, материалы);

данные о правообладателе — ФИО или название юридического лица (правообладателях, если зарегистрировано право долевой или совместной собственности);

вид зарегистрированного права;

зарегистрированные ограничения (обременения) права, в том числе дата и номер их государственной регистрации, сроки на которые они установлены, а также данные о лицах, в пользу которых они установлены.

Таким образом, благодаря выписке из ЕГРН можно получить полную информацию об объекте недвижимости и обезопасить себя от действий мошенников. Для получения актуальной информации об объекте недвижимости выписка из ЕГРН должна быть датирована на актуальную дату, это значительно сократит вероятность мошенничества при сделке с недвижимостью.