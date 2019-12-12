Депутатов Тульской городской Думы трех созывов наградят серебряными знаками

Фото предоставлены Тульской городской Думой.

На 5-м внеочередном заседании Тульской городской Думы был рассмотрен вопрос о награждении почетным депутатским знаком отличия.

Как отметила мэр Тулы Ольга Слюсарева, награды «Серебряный знак — депутат Тульской городской Думы» удостаиваются народные избранники, три раза и более ставшие депутатами.

Серебряным знаком будут награждены:

Надежда Козьякова

Депутат Приупского округа и директор МБУ СШ «Металлург». Член регионального политического совета партии «Единая Россия». Руководитель городского проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

Сергей Конов

Депутат Советского округа и предприниматель. Работал заместителем председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности, занимал должность заместителя председателя Тульской городской Думы.



Боролся с «точечной застройкой», реализовывал депутатские программы, занимался вопросами развития системы ЖКХ, осуществлял проекты по благоустройству территории в округе, созданию ТСЖ.



Михаил Ларкин

Депутат Зареченского округа. Прошел профессиональный путь от рабочего до генерального директора крупной строительной компании. Был членом постоянной комиссии по местному самоуправлению, регламенту и межпартийному взаимодействию.

Владимир Тимаков

Депутат Глушанковского округа и главный редактор газеты «Засечный рубеж» и ООО «Национальная детская энциклопедия». Имеет публикации в отечественных и зарубежных журналах. Автор демографических публикаций в ведущих федеральных изданиях: «Российская газета», «КоммерсантЪ-власть», «Новая газета», «Завтра» и других, а также в социально-этнографическом сборнике «Русские».

Дмитрий Федотов

Депутат «Медвенского» округа, председатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по бюджету, налогам и собственности и заместитель генерального директора ООО «Парус».

Дмитрий Шишкин

Депутат по единому избирательному округу и тренер-преподаватель МБУ СШОР «Юность».

Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира по борьбе самбо, серебряный призер чемпионата мира. Является президентом Тульской областной общественной организации «Спортивный клуб «Борец», занимающейся поддержкой массового и детского спорта.

Занимается благотворительной деятельностью, организовывает спортивные соревнования по футболу, борьбе.