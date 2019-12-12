Скрываясь от погони, туляк-браконьер выкинул из машины убитых животных

Фото пресс-службы УМВД по Калужской области

В Калужской области местная полиция и сотрудник охотничьего хозяйства проводили совместный ночной рейд по лесу, во время которого обратили внимание на автомобиль УАЗ. Водитель отказался предъявить документы и попытался скрыться.

«В процессе преследования мужчина сбросил тушки убитых животных в лесном массиве, после чего не справился с управлением и допустил столкновение с машинами рейдовой группы. Бросив транспортное средство, гражданин скрылся в неизвестном направлении», — сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали на съемной квартире в Калуге. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Тульской области. На данный момент ему вменяют незаконный отстрел двух лосей, двух оленей и одной косули. Сумма ущерба оценивается в 320 тысяч рублей.

В ходе обыска у мужчины, который не отрицает своей вины, было изъято охотничье ружье.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота) и ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.