Начальник тульского Управления Росгвардии Олег Петрик стал генералом

Президент России подписал Указ о присвоении специальных званий ряду военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Руководителю Управления Росгвардии по Тульской области Олегу Петрику присвоено звание генерал-майора полиции.

Олег Васильевич Петрик был назначен начальником тульского Управления Росгвардии 1 октября 2016 года. До этого он возглавлял учебный центр УВД по Тульской области и занимал должность заместителя начальника УВД, руководил управлением по работе с личным составом.