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Начальник тульского Управления Росгвардии Олег Петрик стал генералом

Начальник тульского Управления Росгвардии Олег Петрик стал генералом

Соответствующий Указ подписал глава государства Владимир Путин.

Президент России подписал Указ о присвоении специальных званий ряду военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Руководителю Управления Росгвардии по Тульской области Олегу Петрику присвоено звание генерал-майора полиции.

Олег Васильевич Петрик был назначен начальником тульского Управления Росгвардии 1 октября 2016 года. До этого он возглавлял учебный центр УВД по Тульской области и занимал должность заместителя начальника УВД, руководил управлением по работе с личным составом.

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