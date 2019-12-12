С 1 января из тульских дворов уберут торговые палатки

Фото: пресс-служба администрации Тулы

С нового года вступят в силу поправки в городские Правила благоустройства.

Согласно поправкам Правил благоустройства города Тулы с 1 января 2020 года в областном центре будет запрещено размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. Они должны находиться на неразграниченной территории.

Если предприниматель не уберет палатку самостоятельно, то с 1 января 2020 года управление по административно-техническому надзору вправе переместить её в место ответственного хранения.

Как отметил начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев, информация о необходимости переместить торговый объект будет размещена на сайте городской администрации, а на палатку будет наклеено извещение

Василий Ростовцев – Владелец должен будет убрать павильон с придомовой территории в течение пяти дней. В противном случае мы демонтируем её сами. Чтобы вернуть торговый объект владельцу придется компенсировать средства, которые были затрачены на его перемещение.

У предпринимателя Ивана Железняка – сеть палаток, одна из которых находилась на придомовой территории:

Иван Железняк – Раньше моя палатка с молоком находилась на территории МКД. Я обратился в городскую администрацию. Мне помогли подобрать новый участок, рядом с прежней точкой на Красноармейском проспекте. Новое место оказалось удачнее – покупателей много.

По результатам инвентаризации, на территории тульских многоэтажек располагаются около 300 нестационарных торговых объектов. Со всеми предпринимателями проводится разъяснительная работа.

Администрация готова помочь коммерсантам подобрать новые места под их палатки – в ближайшее время около 50 торговых объектов будут перемещены.

По всем вопросам, связанным с работой нестационарных торговых объектов после 1 января 2020 года, необходимо обратиться в управление экономического развития администрации Тулы.