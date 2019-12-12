Фото: goodfon.ru
Какие улицы Тулы будут обесточены 13 декабря
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
Отключения пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. Макаренко, 15 к. 2, 15 к. 3, 19 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 3,
- Новомосковское шоссе, 56-а, 52, 54-б, 52,
- Демидовская плотина, 4-16 (чётн.), 13, 15,
- Мясново: 4-й пр-д, 33-41, 41-а (нечётн.), 42-48 (чётн.),
- 3-й пр-д, 31-43 (нечётн.), 38,
- ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 18-а-ж, 7-13 (нечётн.),
- ул. Воздухофлотская, 21-31 (нечётн.),
- ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.),
- 1-й Клинской пр-д, 43-47, 47-а, 47-б,
- 1-й пр-д, 31-41 (нечётн.), 41-а, 20-38 (чётн.),
- ул. В. Краснослободская, 63,
- 2-й пр-д, 25-а, 25-41 (нечётн.), 36-40 (чётн.), 40-а,
- ул. Профсоюзная, 16,
- п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57.
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