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Ольга Слюсарева вручила награды тулякам

Ольга Слюсарева вручила награды тулякам

Были вручены награды за вклад в развитие города Тулы, за заслуги в области образования и науки и другие.

11 декабря внеочередное заседание Тульской городской Думы началось с торжественной части. Награды тулякам вручила глава Тулы Ольга Слюсарева.

Почетного знака «За вклад в развитие города Тулы» удостоены председатели и секретарь территориальных избирательной комиссий Алексей Ишутин, Ольга Пономарева, Марина Михайлина, Галина Тюрина и Светлана Кошкина.

Также мэр отметила медалями Тульской городской Думы:

«За заслуги в области образования и науки» начальника управления образования администрации города Тулы Татьяну Золотову,

«За активную гражданскую позицию» председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района Тульской области Ольгу Карлову,

«За заслуги в области правопорядка» ответственного секретаря Тульской ассоциации содействия сотрудникам правоохранительных органов Олега Ярцева.

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Ольга Слюсарева вручила награды тулякам, Фото: 1
Ольга Слюсарева вручила награды тулякам, Фото: 2
Ольга Слюсарева вручила награды тулякам, Фото: 3
Ольга Слюсарева вручила награды тулякам, Фото: 4
Ольга Слюсарева вручила награды тулякам, Фото: 5
Ольга Слюсарева вручила награды тулякам, Фото: 6
Ольга Слюсарева вручила награды тулякам, Фото: 7
Ольга Слюсарева вручила награды тулякам, Фото: 8
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:00 −5
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