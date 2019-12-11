Ольга Слюсарева вручила награды тулякам
Были вручены награды за вклад в развитие города Тулы, за заслуги в области образования и науки и другие.
11 декабря внеочередное заседание Тульской городской Думы началось с торжественной части. Награды тулякам вручила глава Тулы Ольга Слюсарева.
Почетного знака «За вклад в развитие города Тулы» удостоены председатели и секретарь территориальных избирательной комиссий Алексей Ишутин, Ольга Пономарева, Марина Михайлина, Галина Тюрина и Светлана Кошкина.
Также мэр отметила медалями Тульской городской Думы:
«За заслуги в области образования и науки» начальника управления образования администрации города Тулы Татьяну Золотову,
«За активную гражданскую позицию» председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района Тульской области Ольгу Карлову,
«За заслуги в области правопорядка» ответственного секретаря Тульской ассоциации содействия сотрудникам правоохранительных органов Олега Ярцева.