Руководители тульских предприятий рассказали Алексею Дюмину об экологизации производств

Площадкой для проведения совещания стало ПАО «Тулачермет». В нем приняли участие руководители предприятий, надзорных органов, члены регионального правительства, представители общественных организаций, экологи.

Губернатор Алексей Дюмин открыл совещание:

Алексей Дюмин – Экологическая ситуация в регионе и в стране в целом оказывает огромное влияние на реализацию не только национального проекта «Экология», но и нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение». Президент России Владимир Путин обозначил приоритеты, которые предполагают одновременное решение задач ускорения экономического и технологического роста, а также задач по охране окружающей среды. Тульская область – один из наиболее индустриально развитых регионов в Центральном федеральном округе, и вопрос экологической безопасности для региона особенно актуален. У нас наблюдается положительная динамика по снижению технологического воздействия на окружающую среду, но работы в этом направлении ещё много. Очень важно, чтобы в неё включились все: органы власти, предприятия, контролирующие организации и экологическое сообщество. Только консолидация усилий и системный подход позволят нам повысить экологическую безопасность региона.

По словам главы региона, необходимо внедрять передовые технологические решения для повышения производительности труда и модернизации предприятий. Главная задача – применять систему современного экологического регулирования на основе наилучших доступных технологий. Это касается и новых предприятий, начинающих свою деятельность в регионе, и уже существующих производств, которые необходимо модернизировать и обновлять.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов:

Юрий Панфилов – Сегодня крайне важно, чтобы экономическое развитие региона, как и страны в целом, проходило по грани, на которой будут соблюдаться экологические требования законодательства. Вопрос нагрузки промышленных предприятий на окружающую среду особенно актуален для Тулы, Суворовского, Щекинского районов, Новомосковска, Алексина и Ефремова. Работающие в них 36 крупных промышленных предприятий утвердили планы природоохранных мероприятий на 2018-2021 годы на общую сумму 6,43 млрд рублей.

Результаты работы предприятий

Первым о своих планах природоохранных мероприятий на 2018-2021 годы рассказал управляющий директор ПАО «Тулачермет» Сергей Дьяков:

Сергей Дьяков – Предприятие за последние 4 года на охрану окружающей среды направило более 950 миллионов рублей. Еще 100 млн рублей направлено на охрану водного бассейна, на данный момент забор речной воды сократился на 1,3 млн куб. метров воды (на 28%). С 2005 года прекращен сброс отходов в водные объекты. На предприятии создана полностью замкнутая водооборотная система. Затраты на реализацию мероприятий по обращению с отходами производства (2016-2019 гг.) – более 80 млн рублей. Теперь на предприятии перерабатывается более 99% образующихся отходов, и захоронение отходов прекращено.

В 2015-2018 годах построено восемь новых аспирационных установок в агломерационном, доменном цехах и цехе шлакопереработки на общую сумму более 700 млн рублей. Общая мощность составила 2,5 млн куб. метров в час, эффективность очистки от пыли – 9,8%, снижение выброса пыли на 1047 тонн (32%), уменьшение удельного выброса загрязняющих веществ на 8%. Также установлена система пылеподавления на рудном дворе, вся уловленная на аспирационных системах пыль возвращается в производство агломерата или шлаковой продукции. Для уменьшения шумового воздействия на прилегающие территории построен шумоизолирующий экран в цехе шлакопереработки.

Следующий этап, который реализуется сейчас на ПАО «Тулачермет», – строительство аспирации для литейного двора доменной печи.

Эта система позволит сократить на 360 тонн, или примерно на 20%, объем выбрасываемой пыли.

Кроме этого в 2018 году на предприятии при активном участии Министерства природных ресурсов разработан «План природоохранных мероприятий на 2018-2021 годы». Одним из основных мероприятий его является уже реализуемая на предприятии программа ликвидации золо- и шламонакопителей. Эта работа должна завершиться к 2026 году.

Свои обязательства исполнил и ООО «Полипласт Новомосковск». В 2017–2018 годах на предприятии установлены рукавные фильтры, отремонтирована система улавливания и нейтрализации выбросов в атмосферу, внедрена система экологического менеджмента. Одно из предприятий группы – ООО «Оргсинтез» – внедрило уникальное техническое решение – накрыло пруд комплекса закачки.

Для контроля за состоянием окружающей среды на предприятии создана современная научно-исследовательская лаборатория, она может определить более 1000 компонентов в объектах окружающей среды.

ОАО «Щекиноазот» завершило все 42 мероприятия, запланированные в рамках экологической программы. Объем израсходованных на эти цели средств составил более 1,8 млрд рублей.

Благодаря этому объем образования отходов производства сократился на 17%, выбросов вредных веществ в атмосферный воздух – на 18%, сброса вредных веществ в водные объекты – на 21%, водопотребления речной воды – на 19%.

Алексей Дюмин отметил, что нельзя сбавлять темпы работы по снижению уровня техногенного воздействия на окружающую среду. Также он подчеркнул, что предприятия должны заниматься экологическим воспитанием молодёжи, эти практики должны быть распространены на все производства региона, и поручил Юрию Панфилову проработать этот вопрос.

Обращения жителей не останутся без внимания

Отдельно глава региона акцентировал внимание участников совещания на обращения жителей. Юрий Панфилов отметил, что одна из последних жалоб – на ПАО «КМЗ» на выбросы — рыжие облака пыли.

Генеральный директор Косогорского металлургического завода Сергей Киреев на это ответил, что предприятие занимается решением данной проблемы и ведёт масштабную реконструкцию. Насчет выбросов Киреев пояснил, что они безопасны и не влияют на здоровье граждан, это часть технологии производства и раз в полгода выбросы случаются:

– Мы в год выбрасываем 4-6 тонн пыли. Мы решаем эту проблему, монтируем установку пылеподавления, а также планируем купить туманогенератор. Стоимость оборудования — 10 млн рублей. На это нам понадобится ещё 5 месяцев, в 2020 году завершим. Общие же затраты на модернизацию мощностей с улучшением экологических показателей за 10 лет составили 660 млн рублей. На 2020-2021 годы на эти цели запланировано потратить еще 127 млн рублей. Есть трудности с установкой пылеподавления на рудном дворе доменного цеха из-за подбора эффективного оборудования применительно к существующему производству для обеспечения процесса круглый год.

Глава региона с такой оценкой безопасности не согласился. Он заявил, что проведённые лабораторные исследования не подтверждают это, и потребовал, чтобы монтаж был проведён максимально оперативно:

– Экономить на здоровье туляков не нужно. Жалобы жителей не должны оставаться без внимания. Это касается всех предприятий региона. Подобные ситуации не должны повторяться, решить эту проблему необходимо в кратчайшие сроки.

Также он попросил руководителя Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Александра Богуша ужесточить контроль за деятельностью КМЗ и в «ручном режиме» проанализировать результаты производственного экологического контроля.

Алексей Дюмин поручил Юрию Панфилову проконтролировать, чтобы все предприятия до 1 июня 2020 года привели планы своих природоохранных мероприятий в соответствие современным требованиям и новым тенденциям.

Передовые технологии на страже экологии

Глава региона поставил задачу при дальнейшем технологическом обновлении предприятий делать упор на экологизацию промышленности и не использовать устаревшие технические решения.

– Необходимость стимулирования промышленных предприятий на использование наилучших доступных технологий обусловлена задачами федерального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий», входящего в нацпроект «Экология», – подчеркнул Алексей Дюмин. – Показатель эффективности их внедрения в регионе – количество выданных Росприроднадзором комплексных экологических разрешений (КЭР). При региональном минприроды организована межведомственная рабочая группа по содействию предприятиям в подготовке и получении КЭР, а также оказанию им информационно-методической поддержки. Всего в России в пилотном списке 15 предприятий, которые должны получить КЭР в 2019 году. Среди них – филиал «ХайдельбергЦемент Рус».

Директор филиала ООО «ХайдельбергЦемент Рус» Игорь Вайсс:

– Мы предполагаем внедрить непрерывный контроль за состоянием атмосферного воздуха и объемом пыли в нем. Оборудование сможет не только самостоятельно анализировать воздух, но и передавать данные в контролирующие органы. В 2021 году мы введем в эксплуатацию систему снижения выброса азота в воздух. Проект стоит 90 млн рублей.

Алексей Дюмин поручил минприроды совместно с министерством промышленности и науки до 1 марта 2020 года разработать план по получению КЭР. В первую очередь их должны получить предприятия, которые определены распоряжением Правительства РФ. Координировать эту работу будет заместитель губернатора Сергей Егоров.

безопасность Под контролем

– Для обеспечения контроля и надзора за экологической безопасностью региона необходимо использовать все возможные инструменты, – сказал Алексей Дюмин. – Если есть необходимость, министерство экологии должно усилить материально-техническую базу экологического мониторинга.

Юрий Панфилов доложил, что в областном бюджете на 2020 год предусмотрены средства на передвижную лабораторию и стационарный пост мониторинга атмосферного воздуха (она будет как на территории Новомосковска, так и в других населенных пунктах). Также прорабатывается вопрос использования беспилотного летательного аппарата для контроля за несанкционированным сбросом отходов производства.

На данный момент совместно с лабораторией ТулГУ ведется мониторинг водных объектов и полигонов ТБО.

– Важно задействовать весь спектр специализированных лабораторий как на региональном уровне, так и на федеральном. Но прошу на этом не останавливаться. Нужно использовать и другие современные способы оперативного наблюдения. Работать на опережение. Везде, где это возможно, – и в воде, и в воздухе, и в недрах, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор также попросил региональное отделение Общероссийского народного фронта продолжить мониторинг соблюдения требований природоохранного законодательства предприятиями области.