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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный туман
Фото: ryazan.life

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный туман

Сотрудники МЧС призывают жителей быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 11 декабря с сохранением ночью и утром 12 декабря на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 200-700 м, местами до 100 м.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области советуют водителям соблюдать несколько несложных рекомендаций. Обратите внимание на техническое состояние автомобиля – исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине – там могут находиться пешеходы и транспортные средства с потушенными габаритными огнями. В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным – снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Уважаемые автовладельцы! Соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

  • снизьте скорость движения,
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги,
  • не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль,
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения. Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности – съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам: 01 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:27 +3
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