Прокурор Тульской области о самых коррупционных отраслях, росте взяточничества и средней сумме подкупа

6 декабря, в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, в прокуратуре области состоялся брифинг по вопросам противодействия коррупции.

О результатах работы органов прокуратуры в этой части рассказал главный прокурор региона Роман Прасков.

– В сравнении с 2018 годом количество выявленных фактов взяточничества в 2019 году существенно увеличилось — на 84,4%. В 2018 году было возбуждено 59 уголовных дел, а за 11 месяцев этого — 110 таких дел. Сумма полученных должностными лицами взяток составила 1,7 млн рублей, — отметил главный прокурор. — Из всех населённых пунктов Тула лидер по росту выявления фактов взяток — на 143,5% (возбуждено 66 уголовных дел).

Среди этих дел больше половины — дела по факту мелкого взяточничества. Если же говорить о крупных суммах взяток, то самая большая выявленная взятка в этом году составила 320 тысяч рублей (взятка должностному лицу, дело по ст. 290 ч. 3 УК РФ еще расследуется), средняя же сумма составляла порядка 40 тысяч рублей.

– Больше всего коррупции традиционно в правоохранительных органах, среди руководителей государственных и муниципальных учреждений, в медицине и образовании, — отметил Роман Прасков. — В этом году было возбуждено 14 дел по фактам получения взяток против 14 сотрудников правоохранительных органов и десяти руководителей государственных и муниципальных учреждений.

Из последних громких дел в сфере медицины — уголовное дело против главного врача Суворовской районной больницы Сергея Кудряшова.

– Дело было возбуждено на основании материалов ФСБ. Сейчас ведётся расследование, оно ещё не закончено, поэтому подробностей раскрывать не могу. Но уже на основании тех доказательств, которые есть, можно говорить, что оно будет передано в суд, — сказал главный прокурор.

Всего же за 11 месяцев 2019 года было возбуждено 203 уголовных дела коррупционной направленности. В это число входит как взяточничество, так и мошенничество.