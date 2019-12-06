Тульскую семью Дорофеевых поздравили с 60-летием совместной жизни

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Юбиляры поставили подписи в «Почётном акте бриллиантовых юбиляров», обменялись обручальными кольцами – символами бесконечности их семейного союза.

Василий Семенович Дорофеев за трудовую деятельность награжден почетными медалями, грамотами, а также званием «Ударник коммунистического труда».

Его супруга Антонина Михайловна – ветеран труда, 41 год проработала на заводе «Штамп». У «бриллиантовых» супругов двое взрослых сыновей и три внучки. От главы региона Алексея Дюмина чете Дорофеевых вручили Благодарственное письмо и памятный подарок.