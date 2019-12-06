Фото: пресс-служба администрации Тулы
Тульскую семью Дорофеевых поздравили с 60-летием совместной жизни
Торжественное мероприятие состоялось в городском Дворце бракосочетания.
Юбиляры поставили подписи в «Почётном акте бриллиантовых юбиляров», обменялись обручальными кольцами – символами бесконечности их семейного союза.
Василий Семенович Дорофеев за трудовую деятельность награжден почетными медалями, грамотами, а также званием «Ударник коммунистического труда».
Его супруга Антонина Михайловна – ветеран труда, 41 год проработала на заводе «Штамп». У «бриллиантовых» супругов двое взрослых сыновей и три внучки. От главы региона Алексея Дюмина чете Дорофеевых вручили Благодарственное письмо и памятный подарок.
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