Туляки смогут бесплатно сходить в кино на короткометражные фильмы

15 и 21 декабря туляки смогут посетить бесплатные кинопоказы в рамках всероссийской акции «День короткометражного кино». В Тульской области в мероприятии участвует ретро-кинотеатр «Майский» (Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а).

расписание киносеансов

15 декабря:

14.00 — «Семейное кино», 65 мин. 12+

16.00 — «Звезды в коротком метре», 95 мин. 16+

21 декабря:

14.00 — «Счастье — это…», 103 мин. 6+

16.00 — «Кино будущего», 55 мин. 18+

По завершение киносеансов состоится заседание КиноКлуба, во время которого зрители смогут обсудить увиденное.

Справки по телефону 8 (4872) 70-43-59 .

Главная цель «Дня короткометражного кино» — привлечение внимания представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствование обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.

Организаторы проекта: Союз кинематографистов России, молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов.