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Туляки смогут бесплатно сходить в кино на короткометражные фильмы

Туляки смогут бесплатно сходить в кино на короткометражные фильмы

К всероссийской акции присоединится ретро-кинотеатр «Майский».

15 и 21 декабря туляки смогут посетить бесплатные кинопоказы в рамках всероссийской акции «День короткометражного кино». В Тульской области в мероприятии участвует ретро-кинотеатр «Майский» (Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а).

расписание киносеансов

15 декабря:

  • 14.00 — «Семейное кино», 65 мин. 12+
  • 16.00 — «Звезды в коротком метре», 95 мин. 16+

21 декабря:

  • 14.00 — «Счастье — это…», 103 мин. 6+
  • 16.00 — «Кино будущего», 55 мин. 18+

По завершение киносеансов состоится заседание КиноКлуба, во время которого зрители смогут обсудить увиденное.

Справки по телефону 8 (4872) 70-43-59.

 

Главная цель «Дня короткометражного кино» — привлечение внимания представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствование обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.

Организаторы проекта: Союз кинематографистов России, молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:53 +1
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