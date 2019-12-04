Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.
Тульская школьница завоевала золото на первенстве Европы по шахматам
Поздравляем Александру Сафронову!
В Эстонии прошло первенство Европы по решению шахматных композиций. Участники сражались за победу в трех юношеских категориях: до 10, 14 и 18 лет. В соревновании приняли участие 240 спортсменов.
Воспитанники тульской МБУ СШОР «Юность» успешно выступили на первенстве. В категории до 18 лет Александра Сафронова завоевала золотую медаль, а Данила Моисеев стал серебряным призером.
Наши спортсмены набрали по 40 очков из 45 возможных. Тренирует ребят
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