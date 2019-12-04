Подросток из Тульской области стал жертвой калужского священника-педофила

Фото: СУ СКР по Калужской области.

Следствие также доказало, что иеромонах Никон совершил действия сексуального характера в отношении и школьника из Калужской области.

Калужского священника, иеромонаха Никона приговорили к пяти годам колонии строгого режима за педофилию. Следствие установило, что он совращал мальчиков в алтаре храма. Подробности уголовного дела рассказал портал «Лента.ру».

Одним из потерпевших следователи признали 15-летнего подростка из Тульской области, который в сентябре 2018 года вместе с родителями приехал в храм к священнику. Отец Никон попросил взрослых выйти на улицу, а сам начал проводить «обряд» с юношей.

- В алтаре он приложил ладонь своей правой руки мне ко лбу и стал читать молитвы по типу «изыди, бесы» — я такие никогда не слышал. При этом второй рукой, левой, священник стал гладить меня по туловищу, в области груди и живота, постепенно опуская руку, и в какой-то момент стал массировать мне паховую область. От неожиданности я впал в ступор и ничего не мог ни сделать, ни сказать. (…) Затем священник велел мне спустить брюки и трусы и стал совершать развратно-поступательные движения, — приводит фрагмент из уголовного дела «Лента.ру».

Подросток рассказал обо всем родителям на следующий день. Они сразу же написали заявление на священника. Выяснилось, что это уже не первый случай. Подобные обвинения против мужчины выдвинули родители 12-летнего подростка из Калужской области.

19 сентября 2018 года 43-летнего Сергея Харькова (настоящее имя священника) арестовали. Через несколько дней ему предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток из Тульской области получил серьезную психологическую травму и нуждается в лечении.

На допросе священник несколько раз менял свои показания, но свою вину не признавал. Однако ее доказал суд. Сергея Харькова признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Также сообщается, что священник в настоящий момент обжаловал приговор. Отец Никон пока находится в следственном изоляторе.