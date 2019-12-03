В Городском концертном зале соберутся известные КВНщики страны

12 декабря участники команд «Город Пятигорск» и «Камызяки» и др. представят шоу «Однажды в России». Начало в 19.00.

Чемпионы Высшей лиги КВН покажут юмористические номера из своей телепередачи на ТНТ. «Однажды в России» представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные и злободневные темы. Оно честно рассказывает о наших российских реалиях, именно поэтому получается остро, реалистично и очень смешно. В шоу выступят знаменитые КВНщики: Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Денис Дорохов, Максим Киселёв и др.



Зрители любят шоу как минимум по двум причинам:

В нем нет никаких правил . А ещё никаких авторитетов, запретных тем и цензуры. На две обычные российские беды — дураки и дороги — здесь приходится ещё минимум триста: кино, спорт, политика, шоу-бизнес… и так ещё 296 пунктов. Герои «Однажды в России» не любят говорить о проблемах, а предпочитают над ними просто посмеяться.

. А ещё никаких авторитетов, запретных тем и цензуры. На две обычные российские беды — дураки и дороги — здесь приходится ещё минимум триста: кино, спорт, политика, шоу-бизнес… и так ещё 296 пунктов. Герои «Однажды в России» не любят говорить о проблемах, а предпочитают над ними просто посмеяться. Только все самое актуальное. Как говорили наши предки «утром — в газете, вечером — в куплете». Шоу «Однажды в России» переносит на экран ТНТ только самые свежие информационные поводы. И это несмотря на трудоёмкий, сложнейший процесс, требующий длительной предварительной подготовки.



Билеты на «Однажды в России» (12+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной