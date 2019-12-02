В Туле пройдёт открытый бизнес-форум «Учись побеждать»

В пятницу, 6 декабря, в тульском Concert Hall пройдёт форум для предпринимателей и тех, кто хочет открыть своё дело. Мероприятие под названием «Учись побеждать» организует комитет поддержки предпринимателей Тульской области.

Гостей форума ждут опытные спикеры с самыми актуальными темами. Специалист по ведению и продвижению каналов в YouTube Виолетта Гришина расскажет, как создавать продаваемый видеоконтент.

Бизнесмен и создатель проекта «Бери и делай» Андрей Шарков поделится секретами открытия собственного бизнеса с нуля, а создатель компании MOST Creative Club и обладатель Золотых Каннских Львов Игорь Намаконов устроит настоящий кроссфит для мозга и объяснит, где черпать вдохновение на создание новых идей.

Также для гостей форума со stand-up комедией выступит Сергей Матросов – победитель «Камеди Баттла», участник шоу «Прожарка» на телеканале ТНТ, полуфиналист проекта «Открытый микрофон».