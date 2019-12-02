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В Туле пройдёт открытый бизнес-форум «Учись побеждать»

В Туле пройдёт открытый бизнес-форум «Учись побеждать»

Гостей ждут опытные спикеры с самыми актуальными темами.

В пятницу, 6 декабря, в тульском Concert Hall пройдёт форум для предпринимателей и тех, кто хочет открыть своё дело. Мероприятие под названием «Учись побеждать» организует комитет поддержки предпринимателей Тульской области.

Гостей форума ждут опытные спикеры с самыми актуальными темами. Специалист по ведению и продвижению каналов в YouTube Виолетта Гришина расскажет, как создавать продаваемый видеоконтент.

Бизнесмен и создатель проекта «Бери и делай» Андрей Шарков поделится секретами открытия собственного бизнеса с нуля, а создатель компании MOST Creative Club и обладатель Золотых Каннских Львов Игорь Намаконов устроит настоящий кроссфит для мозга и объяснит, где черпать вдохновение на создание новых идей.

Также для гостей форума со stand-up комедией выступит Сергей Матросов – победитель «Камеди Баттла», участник шоу «Прожарка» на телеканале ТНТ, полуфиналист проекта «Открытый микрофон». 

Форум пройдёт с 10.00 до 17.00, в Concert Hall (ул. Фридриха Энгельса, 70). Участие бесплатное, регистрация участников – здесь.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:47 0
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