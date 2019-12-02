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По инициативе активистов ОНФ в Плавске будет создан «зеленый щит»
Фото: пресс-служба тульского отделения ОНФ

По инициативе активистов ОНФ в Плавске будет создан «зеленый щит»

Предложение общественников поддержали участники публичных слушаний.

Представители Общероссийского народного фронта в Тульской области выступили инициаторами создания «зеленого щита» в городе Плавске. Предложение единогласно поддержали участники общественных слушаний.

В состав «зеленого щита» включать три зеленых массива на территории города – парк имени 40-летия Октября, парк 40-летия Победы и парк, расположенный рядом с корпусами Плавской центральной районной больницы.

Лесные насаждения будут защищены от вырубок, что позволит сохранить зеленые массивы. «Зелёные щиты» включают в себя не только леса, но и рекреационные зоны, реки и водоохранные зоны, озера, территории зеленых насаждений вокруг больниц и образовательных учреждений, а также природные ландшафты. Этим участкам присвоен строгий охранный режим».

Теперь предложение о создании лесопаркового зеленого пояса на территории Плавского района будет внесено на рассмотрение в Тульскую областную думу. В апреле прошлого года депутаты приняли решение создать в регионе лесопарковый защитный пояс, площадь которого составила 2 тыс. 155 га. В его составе – участки в районе поселка Озерный, села Ломинцево, поселков Иншинский и Рассвет.

Недавно тульские парламентарии приняли постановление «О лесопарковом зеленом поясе рабочего поселка Дубна» и «О лесопарковом зеленом поясе города Узловая». Активисты ОНФ уверены, что всё это будет способствовать реализации права граждан на благоприятную окружающую среду.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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Тульская областьПлавский район

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