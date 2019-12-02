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Прокуратура проверила информацию о массовой гибели коров и лошадей в деревне под Тулой
Фото из группы «ВКонтакте» «Наш Алексин».

Прокуратура проверила информацию о массовой гибели коров и лошадей в деревне под Тулой

Рассказываем о результатах проверки.

Природоохранная прокуратура с участием специалистов регионального комитета ветеринарии, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Москве, Московской и Тульской областям проверила информацию по публикациям в СМИ о массовой гибели коров и коней в деревне Большое Шелепино. Об этом Myslo писал здесь.

Установлено, что индивидуальная предпринимательница, осуществляющая деятельность по разведению молочного крупного рогатого скота, в 2019 году не проводила вакцинацию скота против бешенства и сибирской язвы, диагностические исследования на лейкоз и бруцеллез. Территория хозяйства по периметру не огорожена, отсутствует площадка для складирования навоза, дезинфицирующие коврики перед входом в животноводческое помещение не установлены, отсутствует достаточный запас кормов и ветеринарные сопроводительные документы на них.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, также фермер не известила должным образом государственную ветеринарную службу о факте нахождения трупа крупного рогатого скота на используемом земельном участке.

– Труп коровы был сброшен в ров, находящийся на участке, и не утилизирован в установленном законом порядке, — отмечает ведомство.

В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями в отношении индивидуального предпринимателя вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по четырем статьям. Дела направлены для рассмотрения в комитет ветеринарии Тульской области.

Напомним, что 19 ноября в указанной деревне был введен профилактический карантин сроком на 30 дней. Специалисты проводят диагностические исследования скота.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:20 +1
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