В Concert Hall выступит поэтесса Ах Астахова
Она презентует свой новый поэтический моноспектакль «Без грима».
В спектакль вошли произведения из нового одноименного сборника и уже давно полюбившиеся публике стихи разных лет.
Новое представление Ах Астаховой — это выход за рамки привычного формата презентации стихов «человек и микрофон». Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики Астаховой. Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов. Постановка «Без грима» — это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятия себя.
Творческий вечер Ах Астаховой состоится 12 декабря в клубном пространстве Concert Hall. Начало в 20.00.
Билеты на выступление Ах Астаховой доступны во всех точках Myslo-кассы.
Их можно приобрести онлайн:
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