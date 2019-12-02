новости
новости
Регистрация
В Concert Hall выступит поэтесса Ах Астахова

В Concert Hall выступит поэтесса Ах Астахова

Она презентует свой новый поэтический моноспектакль «Без грима».

В спектакль вошли произведения из нового одноименного сборника и уже давно полюбившиеся публике стихи разных лет.

Новое представление Ах Астаховой — это выход за рамки привычного формата презентации стихов «человек и микрофон». Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики Астаховой. Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов. Постановка «Без грима» — это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятия себя.

Творческий вечер Ах Астаховой состоится 12 декабря в клубном пространстве Concert Hall. Начало в 20.00.

Билеты на выступление Ах Астаховой доступны во всех точках Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн:

Купить билет

 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 17:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
моноспектакль Ах Астаховой
Люди
Анна Астахова
Место
ТулаСoncert Hall
Прочее
современная поэзия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские легкоатлеты выступили на международных соревнованиях
Тульские легкоатлеты выступили на международных соревнованиях
Прокуратура проверила информацию о массовой гибели коров и лошадей в деревне под Тулой
Прокуратура проверила информацию о массовой гибели коров и лошадей в деревне под Тулой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.