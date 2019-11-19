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Из-за гибели животных в деревне по Тулой введен карантин
Фото из группы «ВКонтакте» «Наш Алексин».

Из-за гибели животных в деревне по Тулой введен карантин

Специалисты проведут диагностические исследования скота.

Ранее Myslo писал о ситуации в деревне Большое Шелепино Алексинского района. Местные жители бьют тревогу. По их мнению, женщина-фермер жестоко обращается с животными, из-за чего те гибнут.

После публикации в СМИ, а также в соцсетях на место выехали комитет ветеринарии, природоохранная прокуратура и администрация города. О предварительных результатах сообщает министерство сельского хозяйства Тульской области:

- В хозяйстве обнаружен труп одной коровы. Незамедлительно была произведена дезинфекция территории. Начата утилизация обнаруженных биологических отходов.

Кроме того, 19 ноября наложен профилактический карантин сроком на 30 дней. Специалисты проведут диагностические исследования скота.

- По итогам мероприятий собственником скота планируется его реализация. Хозяйство ведет деятельность на территории Алексина с 2016 года, - отметили в ведомстве.

Отметим, что также по данному факту свою проверку проводит полиция. 

Myslo следит за развитием событий.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:02 0
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