Дохнут коровы и лошади: жители алексинской деревни жалуются на жестокое обращение с животными

Фото из группы «ВКонтакте» «Наш Алексин».

Жители деревни Большое Шелепино бьют тревогу. По словам жителей, местная женщина-фермер жестоко обращается с животными, из-за чего те гибнут.

– Продолжение темы о коровах, которые гуляют беспризорные по деревне Большое Шелепино. Им очень даже повезло, что они могут поесть последнюю травку и попить воду из пруда в отличие от тех, которые стоят в закрытом ангаре и так кричат, что страшно становится. Рядом стоят круглосуточно привязанные на улице бык, лошадь, все в плохом состоянии, — пишут местные в группе «ВКонтакте» «Наш Алексин».

К своему обращению они прикрепили шокирующие фотографии изможденных животных. Это зрелище не для слабонервных!

– Но самое ужасное — это полудохлая корова, которую на верёвке вытащили из ангара и бросили рядом умирать. Мертвых животных просто закапывают в траншее. Куда обращаться и что делать? Очень жалко животных, — сообщается в посте.

Ситуацией заинтересовались правоохранители. В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили корреспонденту Myslo:

– В межмуниципальном отделе МВД России Алексинский проводится процессуальная проверка по поступившим обращениям, связанным с обнаружением признаков жестокого обращения с животными на территории Алексинского района. Полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение деталей и обстоятельств случившегося.