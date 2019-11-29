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В Тульской области отремонтированы семь мостов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области отремонтированы семь мостов

Всего до 2022 года на региональных дорогах планируется построить и реконструировать 21 мост, из них уже обновлены семь.

29 ноября заместитель министра — директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов проинспектировал результат реконструкции моста в Узловском районе через реку Дон на 12-м км Новомосковского кольца.

Игорь Сиунов напомнил, что мост реконструирован в рамках регионального проекта «Безопасные мосты», разработанного по поручению губернатора Алексея Дюмина. Все работы на объекте завершены и приняты 26 ноября. Гарантийные обязательства подрядчика на мостовое сооружение — 8 лет.
 

Глава администрации г. Донской Руслан Бутов сообщил, что мост соединяет два крупных микрорайона г. Донской — Центральный и Северо-Задонск, в которых проживает около 30 тысяч человек, а также является основной дорогой на город Новомосковск. Старый мост находился в неудовлетворительном состоянии. В 2017 году была разработана проектно-сметная документация на его реконструкцию и получено положительное заключение государственной экспертизы. А в конце 2018 года заключен контракт на выполнение работ. В кратчайшие сроки подрядчик приступил к работам и за год мост был реконструирован.
 

В рамках реконструкции установлены опоры и пролетное строение моста, земляное барьерное ограждение, переустроены инженерные коммуникации, по всему участку смонтировано освещение. Все работы велись под постоянным контролем специалистов «Тулаупрадора» и в соответствии с графиком.

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