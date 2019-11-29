Тульским студентам показали обновленный родстер «Крым»

Студенты ознакомились с особенностями конструкции и историей создания молодежного родстера, смогли оценить необычную геометрию кузова и комфортность места водителя.

Спорткар построен группой студентов и аспирантов МГТУ им. Н. Э. Баумана . Первый прототип испытали в 2016 году, второй – в октябре 2019 года. 23 ноября, после конструктивных изменений, второй прототип вновь отправили в испытательный пробег по российским городам.

Автомобиль построен на базе Lada Kalina, но имеет собственный каркас, среднемоторную компоновку, композитные кузовные панели, а также съёмную крышу. Родстер оснащён 1,6-литровым 118-сильным «вазовским» двигателем, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Автомобиль массой в 900 кг до 100 км/ч разгоняется за 8,6 с. Автомобиль построен на базе Lada Kalina, но имеет собственный каркас, среднемоторную компоновку, композитные кузовные панели, а также съёмную крышу. Родстер оснащён 1,6-литровым 118-сильным «вазовским» двигателем, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Автомобиль массой в 900 кг до 100 км/ч разгоняется за 8,6 с.

Как рассказал заместитель руководителя рабочей группы, директор научно-образовательного центра Формула-студент МГТУ им. Н. Э. Баумана Дмитрий Онищенко, в процессе работ конструкторы планируют получить доступный и автономный гибридный автомобиль (электромобиль), разработать его киберзащиту, а также испытать перспективные технические и технологические решения для интеграции их в серийные образцы автомобилей.

Дмитрий Онищенко – Выбор в качестве объекта проектирования на узлах и агрегатах отечественного автомобиля «Лада Калина» обусловлен большим интересом в студенческой и молодёжной среде к данному транспортному средству. Кроме того, проект позволит максимально вовлечь студентов в реальную инженерную деятельность.

Инженерно-конструкторские работы над родстером после пробега, который финиширует 30 ноября в Москве, продолжатся. Впереди — постройка третьего прототипа.

Примерная стоимость серийной версии такого родстера составит около 650 тыс. рублей.

Одной из главных тем встречи с тульскими студентами стал вопрос участия в работе Межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорации, которая создается в России.

Цель ее создания – подготовка кадров для ОПК и предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. Первым продуктом корпорации как раз и стал спортивный родстер-купе «Крым». Студенты также займутся разработкой инновационных проектов и внедрением результатов своей деятельности в предприятия реального сектора экономики.