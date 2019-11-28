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Матери погибшего на пожаре в Ясногорске ребёнка требуется помощь

Матери погибшего на пожаре в Ясногорске ребёнка требуется помощь

Девушка находится в больнице с детьми. Необходимы женские и детские вещи.

Накануне в паблике «Типичный Ясногорск» появился пост с просьбой оказать помощь Екатерине Степановой – многодетной матери, у которой накануне во время пожара погиб пятилетний сын. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как пишет автор поста Анна Сафонова, необходимы женские вещи 48 размера, детские – на мальчика четырёх лет, девочку трёх лет, девочку 1 г. 4 мес. и четырёхмесячного мальчика.

Корреспонденты Myslo связались с Екатериной. Она подтвердила, что информация, размещенная в паблике, актуальна:

Екатерина Степанова

– Сейчас я нахожусь в больнице с детьми, с ними всё в порядке. Я не знаю, что произошло, во время пожара меня в квартире не было. Некоторые СМИ пишут, что дети находились дома одни – это не соответствует действительности, они были под присмотром взрослых.

По словам Екатерины Степановой, ей и её детям необходимы вещи. Их можно принести по адресу: г. Ясногорск, ул. Качаловская, д. 40, телефон для связи: 8(920)748-24-40, Анна.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:23 +4
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Место
Тульская областьЯсногорск

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