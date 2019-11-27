В Ясногорске на пожаре погиб пятилетний ребенок

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и из группы ВКонтакте "Наш Ясногорск".

Сегодня, 27 ноября, в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Комсомольской в Ясногорске произошла трагедия. В результате пожара погиб пятилетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, информация о пожаре в службу спасения поступила в 10.23. Три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания прибыли на место уже через три минуты. Открытое горение было ликвидировано в 10.35.

В ведомстве сообщили, что в результате происшествия закоптилась комната и выгорела кровать. Причину происшествия установят специалисты.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в указанной квартире проживала женщина с 5 детьми.