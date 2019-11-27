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В Ясногорске на пожаре погиб пятилетний ребенок
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и из группы ВКонтакте "Наш Ясногорск".

В Ясногорске на пожаре погиб пятилетний ребенок

Обстоятельства происшествия выясняются.

Сегодня, 27 ноября, в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Комсомольской в Ясногорске произошла трагедия. В результате пожара погиб пятилетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, информация о пожаре в службу спасения поступила в 10.23. Три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания прибыли на место уже через три минуты. Открытое горение было ликвидировано в 10.35.

В ведомстве сообщили, что в результате происшествия закоптилась комната и выгорела кровать. Причину происшествия установят специалисты.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в указанной квартире проживала женщина с 5 детьми.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:18 +2
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