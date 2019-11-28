Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается туман и гололед

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением ночью и утром 29 ноября на территории Тульской области ожидается туман и гололед.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области просят автовладельцев соблюдать правила безопасности в условиях ограниченной видимости:

снизьте скорость движения,

будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги,

не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль,

двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар – используйте их.

В условиях густого тумана стоит полностью прекратить движение. Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому краю или съехать на обочину. Обязательно включите аварийную сигнализацию.