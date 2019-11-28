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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается туман и гололед

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается туман и гололед

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением ночью и утром  29 ноября  на территории Тульской области  ожидается туман и гололед.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области просят автовладельцев соблюдать правила безопасности в условиях ограниченной видимости:

  • снизьте скорость движения,
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги,
  • не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль,
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар – используйте их.

В условиях густого тумана стоит полностью прекратить движение. Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому краю или съехать на обочину. Обязательно включите аварийную сигнализацию.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:40 +6
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