Ущерб на миллион: злодей из Новомосковска обчистил строящийся микрорайон в Туле

В отделе полиции «Центральный» сотрудники провели оперативные мероприятия, направленные на раскрытие хищения с территории строящегося микрорайона на территории областной столицы. Предположительно, путём повреждения навесных замков злоумышленник проник в помещения трансформаторных будок на стройке и совершил кражу комплектующих из цветного металла. При этом противоправными действиями, повлиявшими на строительные работы, был причинён ущерб, превышающий миллион рублей.

В результате проделанной работы сотрудникам полиции удалось установить, что к краже причастен 43-летний житель Новомосковска. Он задержан полицией. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».