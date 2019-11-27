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По факту гибели ребёнка на пожаре в Ясногорске возбуждено уголовное дело
Фото из архива MySlo

По факту гибели ребёнка на пожаре в Ясногорске возбуждено уголовное дело

Все обстоятельства трагедии предстоит выяснить сотрудникам Следственного комитета.

В Ясногорском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Тульской области после гибели пятилетнего ребёнка на пожаре в доме на ул. Комсомольской возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, в квартире, где произошла трагедия, проживала мать с пятью детьми. Как уточняет пресс-служба ведомства, для установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза, следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, после страшного пожара на Гарнизонном проезде в Туле в ноябре прошлого года следователи возбудили уголовное дело по аналогичной статье. Тогда в огне погибли четверо детей. В ходе следственных мероприятий версия о том, что причиной случившегося стали чьи-либо преступные действия либо бездействие, не подтвердилась.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:25 +2
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