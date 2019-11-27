Погода в Туле 28 ноября: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится облачность с прояснениями.

Преимущественно без осадков, ветер южной четверти, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью и днем – от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.