Туляки смогут попасть на приём к исполнительному директору «Слободы»
Мероприятие состоится в приёмной Общественной палаты Тульской области 4 декабря.
Общественная палата Тульской области утвердила график личных приёмов граждан на декабрь.
В среду, 4 декабря, личный приём проведёт заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества и СМИ, исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева. 11 декабря приём будет вести зампредседателя Общественной палаты Тульской области Дмитрий Гольтяков.
18 декабря обращения туляков рассмотрит член комиссии по культуре и сохранению исторического наследия Наталия Грамолина, а 25 декабря в приёмной будет работать член комиссии по науке и образованию Роман Кабелевский.
Приёмные часы – с 10.00 до 12.00. Адрес приёмной: пр-т Ленина, д. 49, 2 этаж. Телефон для записи: 24-51-29.