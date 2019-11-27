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Туляки смогут попасть на приём к исполнительному директору «Слободы»

Туляки смогут попасть на приём к исполнительному директору «Слободы»

Мероприятие состоится в приёмной Общественной палаты Тульской области 4 декабря.

Общественная палата Тульской области утвердила график личных приёмов граждан на декабрь.

В среду, 4 декабря, личный приём проведёт заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества и СМИ, исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева. 11 декабря приём будет вести зампредседателя Общественной палаты Тульской области Дмитрий Гольтяков.

18 декабря обращения туляков рассмотрит член комиссии по культуре и сохранению исторического наследия Наталия Грамолина, а 25 декабря в приёмной будет работать член комиссии по науке и образованию Роман Кабелевский.

Приёмные часы – с 10.00 до 12.00. Адрес приёмной: пр-т Ленина, д. 49, 2 этаж. Телефон для записи: 24-51-29.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:33 +1
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