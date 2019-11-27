Туляки смогут попасть на приём к исполнительному директору «Слободы»

Общественная палата Тульской области утвердила график личных приёмов граждан на декабрь.

В среду, 4 декабря, личный приём проведёт заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества и СМИ, исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева. 11 декабря приём будет вести зампредседателя Общественной палаты Тульской области Дмитрий Гольтяков.

18 декабря обращения туляков рассмотрит член комиссии по культуре и сохранению исторического наследия Наталия Грамолина, а 25 декабря в приёмной будет работать член комиссии по науке и образованию Роман Кабелевский.