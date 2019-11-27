Депутаты утвердили границы Тулы и Киреевского района

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Ряд тульских СМИ сообщили о том, что Тула увеличится за счет Киреевского района. Рассказываем, о чем на самом деле идет речь.

На состоявшемся сегодня, 27 ноября, заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос, касающийся уточнения границ региональной столицы.

Инициаторами рассмотрения вопроса стали члены Собрания представителей Киреевского района, которые после проведения межевания муниципального образования Красноярское обратились в Тульскую городскую думу. Дело в том, что муниципальное образование Красноярское граничит с Пролетарским округом регионального центра.

Тульские депутаты поддержали коллег из Киреевского района и утвердили границы города.

Стоит отметить, что ряд тульских СМИ сообщили о приросте территории города за счет земель Киреевского района. Вывод был сделан из формулировки, использованной в проекте решения: «Данный проект вынесен на рассмотрение в связи с поступлением в Тульскую городскую Думу инициативы Собрания представителей муниципального образования Киреевский район Тульской области в части отнесения части территории, входящей в состав муниципального образования Красноярское Киреевского района, в состав муниципального образования город Тула».

В пресс-службе Тульской городской думы пояснили, что речь идет не об увеличении площади города, а лишь об уточнении координатных точек: это технический момент, который фактически не изменил границы Тулы.