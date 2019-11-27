В Тульском клубе выступит восходящая звезда новой волны поп-музыки Алёна Швец

Фото из паблика @alyona_shvetz

Увидеть и услышать певицу можно будет 16 декабря в клубе Backstage. Начало концерта в 19.30.

Юная певица доказывает своим примером, что популярным может стать каждый — для этого не нужно ничего, кроме таланта. В 2015 году девушка начала сочинять песни, научилась играть на гитаре и выкладывала свои творения в Сети «Вконтакте».

Спустя три года Алена Швец записала свой первый альбом и создала свою главную композицию «Соперница».

Исповедально искренняя, по-хорошему «школьная» и наивная лирика Алёны в сочетании с её пронзительно-чистым юным голосом в считанные месяцы захватили сердца и умы тысяч людей по всей стране.



Концерты Швец всегда отличались особой атмосферой всеобщего духовного единения: граница между залом и сценой на них целиком и полностью стирается. Убедиться в этом самостоятельно вы сможете уже совсем скоро на концерте в Туле.

Билеты на концерт уже в продаже во всех точках продаж Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн.

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной