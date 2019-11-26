К 2025 году Тульская область будет полностью газифицирована

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Об этом стало известно на рабочей встрече губернатора Алексея Дюмина с зампредом правления «Газпрома» Виталием Маркеловым.

На встрече обсуждались вопросы газификации региона – за 12 лет сотрудничества Тульской области и «Газпрома» голубым топливом обеспечены более 88% жителей региона. В последние три года газифицировано 59 населенных пунктов.

По словам Алексея Дюмина, в ближайших планах – строительство более 200 км внутрипоселковых распределительных сетей, которые охватят 68 населенных пунктов и 3500 домов. Полностью завершить газификацию Тульской области «Газпром» планирует в рамках программы, рассчитанной на 2021-2025 годы.