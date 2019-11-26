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К 2025 году Тульская область будет полностью газифицирована
Фото из архива MySlo

К 2025 году Тульская область будет полностью газифицирована

Об этом стало известно на рабочей встрече губернатора Алексея Дюмина с зампредом правления «Газпрома» Виталием Маркеловым.

На встрече обсуждались вопросы газификации региона – за 12 лет сотрудничества Тульской области и «Газпрома» голубым топливом обеспечены более  88% жителей региона. В последние три года газифицировано 59 населенных пунктов.

По словам Алексея Дюмина, в ближайших планах – строительство более 200 км внутрипоселковых распределительных сетей, которые охватят 68 населенных пунктов и 3500 домов. Полностью завершить газификацию Тульской области «Газпром» планирует в рамках программы, рассчитанной на 2021-2025 годы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:18 +1
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