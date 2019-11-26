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На улице Пузакова в Туле столкнулись три авто
Фото Дмитрия Кирюхина

На улице Пузакова в Туле столкнулись три авто

По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

Как сообщают очевидцы, на улице Пузакова, рядом с пересечением с улицей Октябрьской столкнулись три иномарки.

По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris въехал в попутный кроссовер, а затем в седан врезался ещё один автомобиль.

На момент публикации участники ДТП ожидают сотрудников Госавтоинспекции. Сведений о пострадавших пока не поступало.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:52 +8
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Тулаулица Пузакова

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