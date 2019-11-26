На улице Пузакова в Туле столкнулись три авто

Фото Дмитрия Кирюхина

По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

Как сообщают очевидцы, на улице Пузакова, рядом с пересечением с улицей Октябрьской столкнулись три иномарки.

По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris въехал в попутный кроссовер, а затем в седан врезался ещё один автомобиль.

На момент публикации участники ДТП ожидают сотрудников Госавтоинспекции. Сведений о пострадавших пока не поступало.