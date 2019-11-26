Тулячка Мария Воронина стала чемпионкой Европы по восточным единоборствам

Девушка выступила в составе национальной сборной на соревнованиях в Испании.

В Испании прошёл чемпионат Европы по боевым восточным единоборствам. В составе национальной сборной России выступила тулячка Мария Воронина, которая возвращается с соревнований с золотой медалью. Спортсменку тренирует Антон Кондратьев.

Кроме того, в подмосковном Подольске прошли Чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству (дисциплина «кобудо»). В них приняли участие 650 бойцов из 30 регионов страны. Тульскую область представляла сборная из 18 человек под руководством Антона Кондратьева.

По итогам соревнований туляки Максим Авдошин, Антон Кондратьев, Дмитрий Шурыгин вернулись домой чемпионами России. Максим Авдошин занял первое место сразу в двух категориях. Также отметился Максим Полохин – он завоевал бронзу.

В командном кумитэ нунчаку туляки стали чемпионами России, обойдя соперников из Иваново и Рязани. В первенстве России третьи места заняли Рахманбек Таибов, Артём Поправко, Алексей Давыдов и Василиса Коршунова. По результатам выступлений 2019 года семеро туляков войдут в сборную команду России по восточным боевым единоборствам.