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Сотрудники МЧС призывают туляков не выходить на тонкий лёд
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Сотрудники МЧС призывают туляков не выходить на тонкий лёд

Спасатели напоминают жителям региона основные правила безопасности.

Специалисты ГУ МЧС России по Тульской области предупреждают: безопасной для нахождения одного человека на льду является его толщина не менее 5-7 см, для группы людей – 10-12 см.

Напомним, в минувшую субботу в Щекинскую районную больницу были доставлены двое мужчин, провалившиеся под лед во время рыбалки.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона основные правила безопасности:

  • безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров,
  • в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах с водной растительностью, вблизи деревьев и камыша,
  • если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, прочность льда снижается на 25 %,
  • не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

Правила поведения на льду:

  • нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь),
  • оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу,
  • у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка 15-20 м. длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом.

Что делать, если Вы провалились под лед?

  • не паниковать, не делать резких движений,
  • широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой,
  • по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесёт вас под лед,
  • попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу.

Как помочь провалившемуся под лед:

  • вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать шарфы, ремни или одежду,
  • подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки,
  • сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы,
  • если вы не один, лягте на лед и двигайтесь друг за другом,
  • за 3-4 метра до края полыньи протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство,
  • осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны,
  • доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение, снять с него одежду, по возможности переодеть в сухое,
  • вызвать скорую помощь.

В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по телефону 112.

За выход на лёд в местах, где установлены запрещающие знаки, законом Тульской области об административных правонарушениях предусмотрен штраф от 100 до 1000 рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:55 +5
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