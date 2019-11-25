Сотрудники МЧС призывают туляков не выходить на тонкий лёд

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Специалисты ГУ МЧС России по Тульской области предупреждают: безопасной для нахождения одного человека на льду является его толщина не менее 5-7 см, для группы людей – 10-12 см.

Напомним, в минувшую субботу в Щекинскую районную больницу были доставлены двое мужчин, провалившиеся под лед во время рыбалки.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона основные правила безопасности:

безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров,

в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах с водной растительностью, вблизи деревьев и камыша,

если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, прочность льда снижается на 25 %,

не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

Правила поведения на льду:

нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь),

оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу,

у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка 15-20 м. длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом.

Что делать, если Вы провалились под лед?

не паниковать, не делать резких движений,

широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой,

по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесёт вас под лед,

попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу.

Как помочь провалившемуся под лед:

вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать шарфы, ремни или одежду,

подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки,

сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы,

если вы не один, лягте на лед и двигайтесь друг за другом,

за 3-4 метра до края полыньи протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство,

осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны,

доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение, снять с него одежду, по возможности переодеть в сухое,

вызвать скорую помощь.

В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по телефону 112.

За выход на лёд в местах, где установлены запрещающие знаки, законом Тульской области об административных правонарушениях предусмотрен штраф от 100 до 1000 рублей.