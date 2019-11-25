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В Туле на трассе М-2 один человек погиб и трое пострадали

В Туле на трассе М-2 один человек погиб и трое пострадали

Авария произошла на 185-м километре федеральной автодороги.

Как сообщает корреспондент вечером 25 ноября на 185-м километре трассы М-2 «Крым» (Привокзальный округ г. Тулы), произошло серьёзное ДТП.

По предварительной информации, в сторону Москвы следовали автомобили Renault Logan и Renault Duster, которые столкнулись друг с другом в попутном направлении, после чего легковушку вынесло на встречную полосу под фуру Iveco.

По состоянию на 18.40, с места ДТП в больницу были доставлены два человека из Renault Duster и два – из Renault Logan. Водитель Renault Logan, несмотря на усилия медиков, скончался. Все обстоятельства и причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 1
ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 2
ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 3
ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 4
ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 5
ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 6
ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 7
ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 8
ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 9
ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 10
ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 11
ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 12
ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 13
ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 14
ДТП на трассе М-2 в Туле, Фото: 15
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:55 +6
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