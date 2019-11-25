В Туле на трассе М-2 один человек погиб и трое пострадали

Как сообщает корреспондент вечером 25 ноября на 185-м километре трассы М-2 «Крым» (Привокзальный округ г. Тулы), произошло серьёзное ДТП.

По предварительной информации, в сторону Москвы следовали автомобили Renault Logan и Renault Duster, которые столкнулись друг с другом в попутном направлении, после чего легковушку вынесло на встречную полосу под фуру Iveco.

По состоянию на 18.40, с места ДТП в больницу были доставлены два человека из Renault Duster и два – из Renault Logan. Водитель Renault Logan, несмотря на усилия медиков, скончался. Все обстоятельства и причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.