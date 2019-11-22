В Тульском регионе МЖД отремонтировали 40 железнодорожных переездов

С начала года в Тульском регионе Московской железной дороги были отремонтированы 40 переездов, расположенных в Тульской, Калужской и Рязанской областях. Также рабочие заасфальтировали участки дорог, находящиеся в ведении ОАО «РЖД».

Цель работ – обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Переезды испытывают постоянную нагрузку не только от поездов, но и от интенсивного автомобильного потока. Поэтому инфраструктура требует своевременного технического обслуживания. В преддверии холодов на всех переездах проверили работу сигнализаций и освещения, наличие дорожных знаков, инвентаря для уборки снега и запасов песка.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения – их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров поездов и членов локомотивных бригад.