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В Тульском регионе МЖД отремонтировали 40 железнодорожных переездов

В Тульском регионе МЖД отремонтировали 40 железнодорожных переездов

Основная цель работ – обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

С начала года в Тульском регионе Московской железной дороги были отремонтированы 40 переездов, расположенных в Тульской, Калужской и Рязанской областях. Также рабочие заасфальтировали участки дорог, находящиеся в ведении ОАО «РЖД».

Цель работ – обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Переезды испытывают постоянную нагрузку не только от поездов, но и от интенсивного автомобильного потока. Поэтому инфраструктура требует своевременного технического обслуживания. В преддверии холодов на всех переездах проверили работу сигнализаций и освещения, наличие дорожных знаков, инвентаря для уборки снега и запасов песка.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения – их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров поездов и членов локомотивных бригад.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:17 +1
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