В Тульской области ищут пропавшую 14-летнюю школьницу
Анастасия Прусакова ушла из дома 13 ноября, примерно в 19 часов и не вернулась.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 14-летней Анастасии Прусаковой, которая 13 ноября, примерно в 19.00 ушла из дома в селе Барыково Ленинского района и не вернулась.
Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные, до пояса, кожа смуглая.
Одежда: светло-зелёная куртка, короткая чёрная юбка, белые кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении школьницы, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.
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