В Тульской области ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

Анастасия Прусакова ушла из дома 13 ноября, примерно в 19 часов и не вернулась.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 14-летней Анастасии Прусаковой, которая 13 ноября, примерно в 19.00 ушла из дома в селе Барыково Ленинского района и не вернулась.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные, до пояса, кожа смуглая.

Одежда: светло-зелёная куртка, короткая чёрная юбка, белые кроссовки.