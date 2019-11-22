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В Тульской области ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

В Тульской области ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

Анастасия Прусакова ушла из дома 13 ноября, примерно в 19 часов и не вернулась.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 14-летней Анастасии Прусаковой, которая 13 ноября, примерно в 19.00 ушла из дома в селе Барыково Ленинского района и не вернулась.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные, до пояса, кожа смуглая.

Одежда: светло-зелёная куртка, короткая чёрная юбка, белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении школьницы, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:46 0
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