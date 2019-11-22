Видеофиксация нарушений ПДД: В Туле и области камеры появились в новых местах

На Московском шоссе, 55 в Туле установили комплекс «Кордон», имеющий погрешность измерения скорости всего 1 км/ч, а рабочий диапазон фиксируемых скоростей от 2 до 300 км/ч.

В Тульской области выявили новые места, где чаще всего происходят ДТП. Там будут установлены стационарные и переносные комплексы видеофиксации.

В Тульской области выявлено 31 место, где наиболее часто случаются автомобильные аварии, в которых гибнут и травмируются люди. Семь таких аварийных мест приходятся на Тулу.

22 ноября один из таких участков был оборудован стационарным комплексом видеофиксации нарушений ПДД – взамен передвижного, называемого в народе «треногой».

На участке Московского шоссе, 55 - где расположен мемориал Защитникам неба Отечества - в 2019 году произошло несколько аварий. Причины в общем-то традиционные для тульских водителей: несоблюдение скоростного режима (здесь скорость ограничена 50 км/ч), выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора. В ДТП были травмированы четыре человека. По результатам анализа тульской ГИБДД, этот участок признали местом концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Управление ГИБДД по Тульской области и «Тулаупрадора» приняли решение установить на этом участке стационарный комплекс видеофиксации, который работает круглосуточно. Комплекс будет фиксировать превышение разрешенной скорости и выезд на полосу встречного движения. Ранее он был установлен на 179 километре трассы Крым. За время работы стационарной камеры видеофиксации на том участке значительно снизилась аварийность.

Стационарные комплексы будут установлены также в других 6 местах концентрации ДТП:

Проспект Ленина, 97.

Венёвское шоссе, 11.

Перекресток улиц Кирова и Ложевой.

Пересечение Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена.

Перекрёсток улиц Октябрьской и Карпова.

Пересечение улиц Рязанской и Овражной.

По словам директора ГУ ТО «Тулаупрадор» Евгения Ташлыкова, на территории Тульской области работает система управления и контроля дорожного движения из 90 стационарных и 25 передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ежегодно Тульская область будет увеличивать количество комплексов на дорогах на 11%. И к 2024 году общее количество комплексов видеофиксации в регионе будет уже 190.

А по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина с 1 июля 2018 года в регионе запущен инвестпроект по установке комплексов фото- и видеофиксации.

К региональной системе будут подключены и камеры на федеральных трассах, которые установил Упрадор Москва-Харьков. Сейчас на федеральных трассах в регионе установлено 13 комплексов, до конца года будут установлены еще 12, в 2020 году – еще 15, в 2021году – 14.

- В ноябре 2019 года мы закупили 22 современных передвижных комплекса, которые фиксируют выезд на встречную полосу, движение по обочине, распознают номерные знаки 4 государств, имеют отличные характеристики для работы в темное время суток, автоматически классифицируют автомобили по категориям В, С, D и могут быть закреплены в качестве стационарного комплекса. Их будут устанавливать по новой дислокации ГИБДД. До конца 2019 года закупим еще и 10 стационарных комплексов, - пояснил Евгений Ташлыков. - Преимущество передвижных камер в том, что их можно легко перемещать в зависимости от обстановки на дорогах, она не требует длительного монтажа, как стационарная, и наличия постоянного источника электроснабжения. Передвижные комплексы – это оперативность.

По словам директора Тулаупрадора, передвижные комплексы – это собственность Тульской области, которую отдают во временное управление. Причем, подчеркнул Евгений Ташлыков, операторы, обслуживающие камеры, не зарабатывают на процентах от собранных штрафов – у них почасовая оплата рабочего времени. Таким образом, Тульская область досрочно выполнила поручение президента РФ. Напомним, что в июле этого года на заседании Госсовета Владимир Путин заявил:

- Не нужно эти камеры специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий: вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. Прошу навести здесь порядок. Поручение должно быть исполнено до 1 февраля 2020 года.

Места установки стационарных камер обязательно будут отмечены табличкой фотофиксации 8.23 согласно ПДД. Кстати, Тульская область стала первым регионом ЦФО, где принято решение обозначать и передвижные комплексы, чтобы водители могли заблаговременно снизить скорость на аварийно-опасном участке.

- Ежегодно мы будем менять расположение 20 комплексов, анализируя аварийность на дорогах Тульской области, - пояснил Евгений Ташлыков. - Всего в 2019-2021 гг 80 стационарных камер изменят свою дислокацию.

Напомним, что действующий Национальный стандарт регламентирует установку камер автоматической фиксации на участках дорог, где произошло три и более ДТП с пострадавшими в течение года, на перекрестках дорог с аналогичной аварийностью, на участках дорог с ограниченной видимостью, железнодорожных переездах, пересечениях с пешеходными и велосипедными дорожками, на выделенных полосах для маршрутных транспортных средств, обочинах и тротуарах, на которых фиксируются проезды автомобилей. Также камеры можно ставить в местах изменения скоростного режима, вблизи мест массового скопления людей либо там, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств.

Система стационарных камер начала свою работу в 2015 году. В результате количество ДТП, в том числе из-за нарушения скоростного режима, ежегодно снижается.

- Целевые показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - к 2024 году снизить смертность от ДТП в 3,5 раза, - заявил директор Тулаупрадора.

Все данные с комплексов видеофиксации – и стационарных, и передвижных – поступают в Тулаупрадом, где происходит предобработка данных, например, проверяется – читаются ли на фото и видео номерные знаки нарушителя. Затем весь массив данных поступает в региональное ГИБДД, где уже и выносят предписание о штрафе за нарушение ПДД.

Оспорить вынесенное предписание водитель может, отправив жалобу в ГИБДД.

- Дислокация комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД определяется в соответствии с местами концентрации ДТП и потенциально опасными участками дорог, - говорит инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Туле, младший лейтенант полиции Сергей Шипаев. – Главная цель установки этих комплексов – профилактика нарушений правил дорожного движения, формирование законопослушной манеры поведения у водителей и предотвращение дорожно-транспортных нарушений. Информация о местах дислокации комплексов открытая и постоянно обновляется на сайтах ГИБДД и Открытый регион 71

Кстати, 21 ноября 2019 года глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что госавтоинспекция будет нести солидарную ответственность за установленные на дорогах России камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас ведомство уже разрабатывает рекомендации, в которых будут прописаны места для установки камер.

Напомним, что депутаты Тульской областной думы обсуждали работу системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД на «Часе контроля» 31 октября 2019 года